Hélio dos Anjos define Paysandu para disputa contra o Águia de Marabá

Águia de Marabá e Paysandu jogam logo mais, a partir das 20 horas, no estádio Zinho Oliveira, em Marabá. O técnico Hélio dos Anjos definiu a equipe titular com algumas mudanças em relação ao jogo anterior, no qual o Papão eliminou o Manaus, nas quartas de final da Copa Verde. Contra o Azulão, Hélio sacou Vinícius Leite do ataque, que vem composto por Edinho, Jean Dias e Nicolas. No meio-campo, Gabriel Bispo, João Vieira e Biel aparecem.

Veja: