Trio FIFA e arbitragem paraense; FPF define árbitros das semifinais do Parazão; veja os nomes

As semifinais do Campeonato Paraense 2024 terá um clássico entre Remo x Tuna Luso Brasileira e o confronto capital x interior com Paysandu x Águia de Marabá. Os jogos de ida ocorrem nesta quarta (27) e quinta (28) e a arbitragem das partidas foram definidas pela Federação Paraense de Futebol (FPF), com direito a trio FIFA em um dos confrontos.

O jogo entre Águia de Marabá x Paysandu, marcado para a quarta-feira (27), às 20h, no Estádio Zinho Oliveira, em Marabá, terá um trio de arbitragem FIFA no comando. Quem apitará o jogo será o árbitro Ramon Abatti Abel, FIFA-SC. Os auxiliares serão Rodrigo Figueiredo Henrique Correa, FIFA-RJ e Danilo Ricardo Simon Manis, FIFA-SP.

Em Belém, no clássico entre Tuna Luso x Remo, na quinta-feira (28), às 20h, no Mangueirão, um trio paraense comandará o confronto. O jogo entre cruzmaltinos e azulinos terá Djonaltan Costa de Araújo como árbitro central e contará com Acácio Menezes Leão e Luís Diego Nascimento Lopes como auxiliares.

O que está em jogo?

Além da vaga na final do Parazão, temos um cenário em que o Paysandu quer completar meio século de conquistas em estaduais e se distanciar do seu maior rival, o Remo, em números de conquistas. O Águia, adversário do Paysandu o atual campeão paraense e quer o bicampeonato. Já no confronto entre Remo e Tuna, o Leão Azul busca o seu 48 título estadual e diminuir a diferença para o seu maior rival, o Paysandu. Já pelo lado da Tuna, vale a quebra de um jejum de 36 anos sem levantar uma taça do Parazão. Quem se classificar para a grande final do Campeonato Paraense, garante vaga também na Copa do Brasil em 2025.

Transmissões

As duas partidas de ida das semifinais do Parazão 2024 serão transmitidas pela Rádio Liberal +, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance no Portal OLiberal.com.