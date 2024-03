Técnico do Águia de Marabá celebra classificação no Parazão e dispara: ‘Sonhando com a final’

O Águia de Marabá está cada vez mais perto de alcançar o sonhado bicampeonato paraense. A equipe derrotou o Caeté e avançou para as quartas de final do Parazão, onde vai enfrentar o Paysandu, em partidas de ida e volta, na disputa pela vaga na grande final.

O técnico Mathaus Sodré, que foi campeão com o Águia no Campeonato Paraense 2023, falou sobre a classificação para a semifinal após a equipe derrotar o Caeté por 4 a 0 (agregado), elogiou o rival e comemorou a conquista.

“A equipe do Caeté valoriza muito essa nossa passagem de fase. Apresentaram um grandíssimo futebol nessas duas partidas. Nós fomos felizes em não desistir e continuar nessa batalha, com esses jogadores que vêm cada vez mais entregando ao máximo para a gente continuar. Estamos fazendo história para essa camisa do Azulão, e agora esperamos descansar e comemorar, sim, para a valorização da vitória que foi importante para a gente agora entrar nessa semifinal”, declarou.

Agora, Azulão de Marabá se prepara para enfrentar o Paysandu na semifinal. A ida, deve ser na casa do Águia, no Estádio Zinho de Oliveira, enquanto a decisão ocorre com mando bicolor. Para Mathaus Sodré, os locais das partidas tem um grande peso, mas o importante é estar preparado, já que a equipe já sonha com a grande final.

“O Paysandu é um time que tem um jogo que a gente tem que respeitar, no futebol a gente sabe como funcionam as coisas e com certeza vamos estar preparados. Se for em Marabá, a gente sabe da dificuldade que é, e se for no Paysandu [Curuzu], a gente sabe do peso da camisa, entre outras coisas. Então, vamos focar no nosso, que a gente já consegue sonhar de novo com uma final”, finalizou.

Ainda não se sabe os dias que ocorrerão as disputas da semifinal do Parazão. A previsão é que os jogos de ida da semifinal do estadual sejam disputados do meio da próxima semana (26, 27 ou 28 de março) e no final de semana seguinte (30 e 31 de março). A Federação Paraense de Futebol (FPF) deve confirmar as datas ainda esta semana.