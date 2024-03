Águia de Marabá vence o Caeté e está classificado para a semifinal do Parazão

Atual campeão paraense, o Águia de Marabá está garantido na semifinal do Campeonato Paraense. O time venceu o Caeté, por 2 a 0, neste domingo (17), no estádio Diogão. A equipe já havia vencido o primeiro jogo pelo mesmo placar. Os gols do Azulão foram marcados por Bruno Limão e Braga, já na reta final da partida.

Embalado pela excelente campanha na Copa do Brasil, o Águia de Marabá entrou em campo confiante para sacramentar a classificação para a semifinal do Parazão.

Mesmo com a superioridade em campo, o Águia esbarrava na defesa do Caeté. Com isso, o jogo ficou no 0 a 0 até a reta final do jogo. O primeiro gol da partida saiu aos 45 minutos do segundo tempo. Bruno Limão recebeu o passe e deu um tapa na bola direto para o fundo da rede. O goleiro do time de Bragança não teve chance de defesa.

Com o gol, a classificação do time de Marabá já estava garantida. Mas, já nos acréscimos, Braga furou a defesa adversária e recebeu a bola após boa troca de passes, chutou para o gol e fez 2 a 0 para o Águia.

O Azulão já havia vencido o primeiro jogo também por 2 a 0. Agora, a equipe de Marabá vai enfrentar o Paysandu na semifinal do estadual, que eliminou o Bragantino com o placar agregado de 6 a 1 (3 a 0 na ida e 3 a 1 neste domingo, na Curuzu). Na primeira fase, pela 3ª rodada, o Azulão perdeu por 3 a 0 para o bicolores, em pleno Zinho Oliveira, em Marabá.

Enquanto isso, o Caeté vai disputar a Copa Grão-Pará, que será realizada esse ano. Na competição, o time pode garantir vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e/ou Copa do Brasil.