Remo na semifinal! Leão vence novamente o Santa Rosa e agora aguarda adversário no Parazão

O Remo está garantido na semifinal do Parazão 2024. Na tarde deste sábado (16), o Leão venceu o Santa Rosa por 2 a 0 no Baenão e se classificou. Os gols da partida foram marcados por Sillas e Nathan. Na partida de ida das quartas de final, o time azulino já havia vencido por 3 a 0. O Clube do Remo agora aguarda o resultado de Tuna e São Francisco para saber qual equipe vai enfrentar nas semifinais.

Veja como foi a partida lance a lance entre Remo x Santa Rosa

PRIMEIRO TEMPO

A partida mal começou e logo no primeiro minuto de jogo, o ponta direita Jaderson chutou forte de fora da área e quase abriu o placar para o Remo. A bola passou rente a trave esquerda do goleiro do Santa Rosa. Aos sete minutos, não teve jeito. O meia-atacante Sillas, em sua estreia como titular, recebeu passe de Ribamar na entrada da área, chutou cruzado e abriu o placar para o Leão. Foi o primeiro do jogador com a camisa azulina. O que já estava confortável para o Remo, ficou mais ainda. Nesta altura, quatro a zero no agregado.

Sillas estava no Atlético-GO e marcou seu primeiro gol com a camisa do Remo (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Aos 10 minutos, resposta do Santinha. Rogério, atacante do Santa Rosa, chutou forte da entrada da área e obrigou o goleiro Marcelo Rangel, do Remo, a fazer grande defesa. Depois disso, o Remo por já ter uma vantagem significativa, passou a diminuir o ritmo de jogo e controlar a partida com troca de passes, sem pressa.

No minuto 35 da primeira etapa, o atacante Ribamar recebeu passe na área, chutou para o gol, mas a bola explodiu em um atleta do Santa Rosa. O time remista pediu pênalti, mas a arbitragem nada marcou. Aos 43 minutos, Thalys fez grande jogada, fugiu da marcação e finalizou para o gol. No lance, Cláudio Vitor fez boa defesa e colocou para escanteio. Seria um golaço do lateral-direito.

VEJA MAIS

SEGUNDO TEMPO

Para a etapa derradeira, o Leão voltou diferente para o campo. O técnico Gustavo Morínigo promoveu três substituições. Nathan no lugar de Raimar, Kelvin por Jaderson e Matheus Anjos na vaga de Echaporã.

Novamente no primeiro minuto de jogo, desta vez do segundo tempo, Matheus Anjos, que agora veste a camisa 10 azulina após a saída de Camilo, quase marcou um golaço. O meia aproveitou cruzamento para área e finalizou com um belo voleio, mas a bola foi para fora, passando bem perto da meta adversária.

Confira fotos da partida

remo x santa rosa FOTO: CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL FOTO: CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL FOTO: CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL FOTO: CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL FOTO: CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL FOTO: CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL FOTO: CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL FOTO: CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL FOTO: CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL FOTO: CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL FOTO: CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL FOTO: CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL FOTO: CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL FOTO: CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL FOTO: CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL FOTO: CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL FOTO: CLÁUDIO PINHEIRO / O LIBERAL

Aos seis minutos, o volante Henrique chutou forte de fora da área, mas a bola subiu demais. Em seguida, Nathan recebe lançamento, finaliza, mas a bola bate na rede do lado de fora. O Santa Rosa até tentava fazer algo, mas não conseguia oferecer perigo.

A partida havia caído de produção, até que aos 25 minutos, Nathan recebeu passe na área de Ronald, chutou cruzado e marcou o segundo do Remo na partida. Ampliando ainda mais a vantagem do Leão. Foi o primeiro gol do lateral-esquerdo pelo time azulino.

Nathan (ao centro) comemorando com os companheiros de time o gol marcado (Foto: Cláudio Pinheiro / O Liberal)

O meia Matheus Anjos quase marcou o terceiro aos 33 minutos. O jogador fez bonita jogada na grande área, finalizou para o gol, mas a bola foi para fora, passando bem perto da meta adversária. A jogada arrancou aplausos do torcedor. Com a classificação do Remo mais do que encaminhada, as equipes ficaram trocando apenas passes, sem grandes jogadas ou lances mais agudos.

Torcida do Leão fez a festa no Baenão com a classificação (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Ficha Técnica

Remo 2x0 Santa Rosa

Data: 16/03/2024

Hora: 17h

Local: Estádio Baenão

Árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assistentes: Luís Diego Nascimento Lopes e Ederson Brito de Albuquerque

Cartão Amarelo: Alysson e Rogério (Santa Rosa)

Cartão Vermelho: Não houve

Gols: Sillas e Nathan (Remo)

Remo: Marcelo Rangel; Thalys, Ligger, Jonilson, Raimar (Nathan); Henrique, Renato Alves, Sillas (Ronald) e Jaderson (Kelvin); Echaporã (Matheus Anjos) e Ribamar (Ytalo). Técnico: Gustavo Morínigo.

Santa Rosa: Claudio Vitor; David, Diego Macedo, Diego Fracarolli e Alysson (Yure); Davi (Leandro Cabecinha), Vandinho e Cristian Moura (Ficha); Rogério (Flávio), Pedro Sena e Sorriso (Felipe Vigia). Técnico: Netão.