Lembra dele? Cria da base do Remo faz golaço de voleio e seu clube garante vaga na Copa do Brasil

O paraense Alex Ruan, de 31 anos, que foi revelado pelo Remo, marcou um golaço de voleio, no jogo entre ABC-RN x Brusque-SC, ontem (12), pela segunda fase da Copa do Brasil 2024. O gol marcado pelo jogador levou foi o do empate em 1 a 1, que levou a disputa da vaga para os pênaltis.

Assista

Nas cobranças de pênaltis, o clube catarinense levou a melhor e eliminou o ABC pelo placar de 5 a 4 e avançou à terceira da Copa do Brasil. O Brusque será um dos adversários do Paysandu, na disputa do Campeonato Brasileiro da Série B. As duas equipes conquistaram o acesso para a Segundona no ano passado.

Alex Ruan é cria das categorias de base do Remo. No Pará o jogador atuou também pela equipe do Parauapebas, em 2015. Com a camisa do Leão Azul, Alex Ruan conquistou os títulos do Campeonato Paraense nas temporadas 2014 e 2015, além de ter conquistado o acesso para a Série C em 2015.

Alex Ruan defendendo as cores do Brusque-SC (Lucas Gabriel Cardoso / Brusque FC)

VEJA MAIS

Além do Remo e Parauapebas, Alex Ruan rodou por vários clubes do país e defendeu as camisa do Londrina-PR, AVC-RN, Joinville-SC, Brasil de Pelotas-RS, Mirassol-SP, além do Cuiabá-MT. O lateral-esquerdo está no Brusque desde 2021.