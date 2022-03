Com Ganso, Yago Pikachu e Rony, confira 12 jogadores paraenses que disputarão finais dos estaduais

Os campeonatos estaduais estão chegando ao final pelo Brasil. Várias competições já estão com os finalistas definidos e alguns paraenses possuem as chances de levantar taças, seja estadual, mas também regional. Se paramos 12 jogadores paraenses que estarão disputando decisões pelo país.

Rio de Janeiro

Tido como o campeonato estadual mais “charmoso” do Brasil, o Campeonato Carioca terá pela frente Flamengo x Fluminense decidindo o título. O paraense de Ananindeua (PA), busca a conquista defendendo as cores do Tricolor.

Paulo Henrique Ganso com a camisa do Flu (Mailson Santana / Fluminense FC)

São Paulo

O estadual mais disputado do Brasil terá mais uma vez o clássico Palmeiras x São Paulo decidindo a competição, assim como ocorreu no ano passado. No derby paulista o paraense Rony busca o seu segundo título estadual pelo Palmeiras. Natural da cidade de Magalhães Barata (PA), Rony coleciona conquistas e vai atrás da revanche diante do Tricolor Paulista.

Rony é uma das "armas" do Palmeiras na luta pelo título estadual diante do São Paulo (Cesar Greco/Palmeiras)

Minas Gerais

Cruzeiro x Atlético, o clássico das multidões decidirá quem ficará com o título estadual em 2022. No Galo, o zagueiro paraense Vitor Mendes pode conquistar o título com a camisa do Galo. O defensor do time alvinegro é natural de Belém.

Vitor Mendes com a camisa do Galo (Arquivo pessoal)

Fortaleza

O Campeonato Cearense possui uma “zebra” na final. O Fortaleza vai encarar o Caucaia-CE na decisão e terá o paraense Yago Pikachu, que tenta o bicampeonato com o Leão do Pici. Natural de Belém, Pikachu também terá pela frente a decisão da Copa do Nordeste, diante do Sport-PE.

Pikachu é o destaque do FEC na temporada (Leonardo Moreira / Fortaleza EC)

Goiás

No Campeonato Goiano teremos um confronto de paraenses. O lateral-esquerdo Artur, do Goiás, é natural de Rondon do Pará (PA) e defende as cores do Goiás.

Artur está no Goiás e nasceu Rondon do Pará (PA) (Rosiron Rodrigues / Goiás EC)

O adversário do Esmeraldino será o Atlético-GO, que possui no elenco o atacante paraense Airton, que nasceu em Belém e teve passagens pelo Cruzeiro-MG e Ceará-CE.

Atacante Airton, do Atlético-GO, nasceu em Belém (Bruno Corsino / ACG)

Santa Catarina

O Catarinense terá o Brusque-SC contra o Camboriú-SC e mais um confronto de paraenses. Pelo lado do Brusque estará Alex Ruan, lateral-esquerdo, com passagem pelo Remo.

Alex Ruan defendendo as cores do Brusque-SC (Lucas Gabriel Cardoso / Brusque FC)

Já pelo Camboriú, que tirou Figueirense-SC, terá o meia de Santarém (PA), Emerson Martins, de 31 anos.

Emerson Martins é natural de Santarém (PA) (Arquivo pessoal / Instagram @emersonnmartins)

Amazonas

O Barezão como é conhecido o Campeonato Amazonense terá Manaus-AM Princesa de Solimões-AM na grande decisão. O Gavião terá o atacante paraense Vitinho, da cidade de Parauapebas (PA).

Atacante Vitinho é natural de Parauapebas (PA) (Janailton Falcão / Manaus)

Tocantins

A final no Campeonato Tocantinense será entre Interporto-TO e Tocantinópolis-TO. Nesta decisão três paraenses podem ser campeões atuando pelo Tocantinópolis, são eles: atacante Bilau (Santa Izabel), o meia Elenilson (Conceição do Araguaia) e o atacante Debu que nasceu em Belém.