Em live, Paulo Henrique Ganso comenta relação com o futebol, lesões e saudade do Pará; vídeo

O meia paraense Paulo Henrique Ganso participou na noite desta quinta-feira de uma live no Instagram, que tem por objetivo promover a assistência a crianças carentes, através de projetos sociais. O encontro contou com a presença do atleta e do médico pediatra Paulo Telles, coordenador da iniciativa. Durante a conversa, o meia do Fluminense contou detalhes sobre sua trajetóreia no esporte, início no futsal, entrada no futebol de campo e a descoberta pelo Santos, com a ajuda do também paraense Giovani. ídolo do Peixe nos anos 90. Confira na íntegra o bate-papo:

Ganso lembrou da lesão sofrida no ligamento cruzado do joelho, na temporada de 2010, quando estava no auge da carreira, formando dupla com Neymar. Depois do episódio, o atleta teve outras contusões que abalaram sua carreira, mas não tiraram o brilho do atleta, que teve passagens pelo São Paulo, futebol europeu, até a chegada no Fluminense, em 2019. Sobre a relação com o Pará, o atleta foi categórico ao dizer que sente saudade da terra natal e pretende vir mais vezes ao estado, onde tem família e amigos. "O povo de lá gosta muito, então preciso arrumar mais tempo para visitar Belém e Ananindeua", conta.