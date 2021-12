VÍDEO: Campeão da Libertadores, ex-Remo Rony passeia por Belém com a taça

O atacante paraense Rony, bicampeão da Libertadores com o Palmeiras, postou um vídeo no Instagram em que passeia por Belém com a taça do torneio. Vale lembrar que na quarta-feira (15), o atacante receberá em uma sessão especial da câmara, o título de cidadão de Ananindeua, na Universidade da Amazônia (Unama), localizada na BR-316. O jogador já confirmou presença no evento.