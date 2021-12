Rony recebe título de cidadão de Ananindeua por ser 'fonte de inspiração'

O paraense Rony, de 26 anos, atual campeão da Libertadores da América pelo Palmeiras, vai receber o título de cidadão de Ananindeua, em sessão especial na Câmara Municipal da cidade. A indicação, aprovada em plenário, foi feita pelo vereador Osmar Nascimento Segundo ele, a homenagem é em reconhecimento ao exemplo que Rony dá aos jovens que sonham em ser jogadores de futebol.

“[A indicação é] por entender que ele é uma fonte de inspiração para todo jovem de família humilde que sonha em jogar futebol. Ananindeua tem vários campos e muitas crianças praticam futebol. E o Rony, além de vencedor como atleta, é exemplo de cidadão paraense”, declarou o vereador Osmar Nascimento.

A entrega do título será na quarta-feira (15), em uma sessão especial da câmara, na Universidade da Amazônia (Unama), localizada na BR-316. O jogador já confirmou presença no evento.

Carreira

Rony nasceu em Magalhães Barata (PA). O jogador foi revelado pelo Remo, conquistou dois títulos estaduais e foi vendido ao Cruzeiro-MG. Também teve passagem pelo Náutico-PE, Albirex Niigata do Japão, além do Atlhetico-PR. No Furacão venceu a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil. Em 2020 foi para o Palmeiras. No time, foi campeão Paulista, da Copa do Brasil e de duas Libertadores.

Na competição continental deste ano, o atacante foi um dos destaques do Palmeiras. Rony foi artilheiro do time no torneio, junto com Luiz Adriano, com cinco gols. Além disso, o paraense é o segundo maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, com 11 gols, ao lado de Willian, Borja e Tupãzinho e atrás apenas de Alex, com 12.