Rony alcança o tricampeonato sul-americano com o título Palmeiras na Libertadores 2021

O atacante paraense Rony, de 26 anos, atingiu marca histórica e conquistou o tricampeonato Sul-Americano. O fato histórico para o jogador nascido em Magalhães Barata, cidade que fica 164 quilômetros de Belém, veio com o tricampeonato do Palmeiras na Libertadores, o segundo seguido, neste sábado (27), em Montevidéu, no Uruguai.

Além do título deste sábado, Rony tem uma Copa Sul-Americana pelo Athlético-PR em 2017 e uma Libertadores pelo Palmeiras 2020.

Cria das categorias de base do Remo, o atacante Rony foi um dos destaques do Verdão nesta Libertadores. O atacante foi o artilheiro do Verdão no torneio sul-americano ao lado de Luiz Adriano com cinco gols e foi o líder geral em assistências na competição com oito passes certeiros. É o segundo maior artilheiro do Palmeiras na história da Libertadores, com 11 gols, ao lado de Willian, Borja e Tupãzinho e atrás apenas de Alex, com 12.

Rony ainda concorreu ao prêmio de melhor jogador da Libertadores. Mas o título ficou para o amigo e companheiro de equipe, o meia Raphael Veiga.

Outro paraense

O lateral-direito Pará possui dois títulos Sul-Americanos. Foram duas Libertadores, uma com o Santos-SP em 2011 e outra com o Flamengo-RJ em 2019.