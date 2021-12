Tricampeão Sul-Americano, paraense Rony está na seleção da Libertadores pela segunda vez

A Copa Libertadores consagrou o Palmeiras-SP com o tricampeonato em um jogo emocionante diante do Flamengo-RJ e decidido na prorrogação. O campeão da América teve soberania também na seleção da competição divulgada pela entidade que comanda o futebol Sul-Americano, a Conmebol. Entre os 11 melhores está o paraense Rony, ex-Remo.

A seleção da Libertadore teve como soberania jogadores que atuam no futebol brasileiro. Foram cinco jogadores do Palmeiras, três do Flamengo e dois do Atlético-MG, além de um atleta do Barcelona do Equador. Rony, mais uma vez esteve entre os melhores, já que esteve na lista de 2020.

Veja os 11 melhores da Libertadores 2021

Weverton (Palmeiras)

Castillo (Barcelona do Equiador)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Raphael Veiga (Palmeiras)

Wlliam Arão (Flamengo)

Arrascaeta (Flamengo)

Dudu (Palmeiras)

Hulk (Atlético-MG)

Gabigol (Flamengo)

Rony (Palmeiras)

O atacante Rony, de 26 anos, nasceu na cidade de Magalhães Barata (PA). O jogador foi revelado pelo Remo, brilhou no Leão Azul conquistando dois títulos estaduais e foi vendido ao Cruzeiro-MG. Passou também pelo Náutico-P, Albirex Niigata do Japão, além do Athletico-PR. Pelo Furacão conquistou os títulos da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil. Em 2020 foi para o Palmeiras, onde não parou de levantar taças, com a camisa alviverde ele conquistou o Paulistão, Copa do Brasil e duas Libertadores, somando na carreira três títulos Sul-Americanos.