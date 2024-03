Antes de jogo decisivo, Presidente do Paysandu avalia partida contra o Juventude-RS, vídeo

Na véspera da partida contra o Juventude-RS, o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, conversou com o jornalista Abner Luiz, da Rádio Liberal Mais 98.9 FM. O bate-papo aconteceu antes do último treino do Papão em Caxias do Sul, onde nesta quarta-feira (13) as equipes se enfrentam pela segunda fase da Copa do Brasil.

O mandatário bicolor afirma que este será um grande teste antes da Série B e também a principal partida do semestre. “Realmente vai ser o maior teste para o Paysandu, estamos preparados e vamos fazer uma boa partida. Será o jogo mais importante do semestre para a gente, está todo mundo bem focado, o Hélio ressaltou tudo isso. Vamos com humildade, mas vamos para cima”, ressaltou.

CONFIRA A ENTREVISTA

COTA DA COPA DO BRASIL

Em caso de classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil, o Paysandu vai desembolsar mais R$ 2,205 milhões. Até o momento, por já ter participado da 1ª fase (R$ 1.312,5 milhão) e agora estar na 2ª (R$ 1,47 milhão), os cofres do Lobo já receberam R$ 2.782,5 milhões da CBF.

A partida entre Paysandu e Juventude-RS ocorre no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 21h30 desta quarta-feira (13). O torcedor poderá acompanhar ao jogo lance a lance em Oliberal.com e também a transmissão da Rádio Liberal Mais 98.9 FM.