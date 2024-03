Valendo classificação e 'Pix', Paysandu atravessa o país e enfrenta o Juventude pela Copa do Brasil

Disposto a avançar em sua primeira competição nacional, o Paysandu encara logo mais a noite a equipe do Juventude, pela segunda fase da Copa do Brasil. O duelo começa às 21h30, direto do estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. A disputa por uma vaga na fase seguinte será em partida única e quem levar a melhor sai de campo com uma premiação de R$ 2,205 milhões. A partida terá transmissão Lance a Lance de O Liberal, a partir das 21h.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Na primeira fase da Copa do Brasil, o Juventude avançou ao eliminar o Iguatu-CE, após um empate sem gols no campo do adversário. Da mesma forma, o Paysandu garantiu sua vaga após um empate semelhante contra o Ji-Paraná, jogando fora de casa. Esses resultados reavivaram a memória do confronto entre os dois times na Copa do Brasil de 2016, quando se enfrentaram em dois jogos. No primeiro embate, um empate em 0 a 0 em Caxias do Sul. No segundo, vitória do Juventude por 2 a 1 no confronto realizado em Belém.

O Juventude, no entanto, não vive um momento muito positivo na temporada. Muitos torcedores são contrários ao trabalho do técnico Roger Machado e pedem a sua saída, embora o time seja semifinalista no Gauchão, com compromisso marcado no próximo domingo (17), contra o Internacional.

VEJA MAIS



Em relação ao time, o técnico Roger Machado pode repetir o time que passou nas quartas. O volante Mandaca com dores na panturrilha e o atacante Erick com desconforto na coxa devem continuar como ausências. O volante Luis Oyama com um problema no ombro não deve ser opção para o treinador alviverde. Por outro lado, o destaque é o meia Nenê, de volta ao time depois de recuperar de uma fissura do quinto metatarso do pé direito. Além dele, os atacantes Lucas Barbosa e Gilberto, o meia Jean Carlos e o volante Jadson são expoentes técnicos do elenco.

Do lado bicolor, o técnico Hélio dos Anjos aparentemente vem com um time completo, faltando apenas decidir a onzena que entrará em campo. O comandante adiantou que o time não deverá ter muitas mudanças em relação ao jogo contra o Bragantino, pelo Parazão. Na ocasião, Hélio mexeu basicamente na linha defensiva e na estrutura do meio-campo, com as entradas de Gabriel Bispo, Val Soares e Biel. No ataque, Hélio avançou Bryan e fechou com Jean Dias e Nicolas.

Uma das alternativas do treinador é começar com três atacantes de ofício. Nesse contexto, Vinícius Leite pode aparecer com a dupla. Na lateral-esquerda, ele vem oscilando entre Edílson e Bryan, ou mesmo Michel Macedo, que tem sido opção para o segundo tempo. Na dupla de zaga, existe a opção por Luan Freitas, que, curiosamente, pode encontrar o irmão gêmeo Lucas Freitas, também zagueiro na Juve. Contra o Bragantino, foram titulares Wanderson e Lucas Maia. Na próxima fase o adversário da equipe classificada será decidido através de sorteio.

Ficha Técnica

Data: 29 de fevereiro

Hora: 21h30

Local: Estádio Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Arbitragem: Edina Alves Batista (FIFA)

Assistentes: Fernanda Kruger (FIFA) e Daniel Luis Marques (SP)

Quarto árbitro: Erico Andrade de Carvalho (RS)

Juventude: Gabriel Vasconcelos; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos (Lucas Freitas) e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Jean Carlos; Lucas Barbosa, Gilberto e Edson Carioca (Rildo).

Técnico: Roger Machado.

Paysandu: Matheus Nogueira; Bryan (Edílson), Wanderson, Lucas Maia e Kevyn; Gabriel Bispo (Leandro Vilela), Val Soares e Robinho (Biel); Jean Dias, Nicolas e Vinicius Leite.

Técnico: Helio dos Anjos.