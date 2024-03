Em Caxias do Sul, Hélio dos Anjos diz que Paysandu terá poucas mudanças contra o Juventude; vídeo

Para os bicolores, a partida contra o Juventude, sem dúvida alguma, é a mais importante da temporada. Não só em termos financeiros, o interesse no duelo está focado também dentro das quatro linhas. Será o primeiro jogo da equipe contra um clube de Série A, diferente dos anteriores, que, no máximo, caso do Clube do Remo, alcança a Série C.

Esse é o sentimento expressado nas palavras do técnico Hélio dos Anjos, que não abre mão da classificação fora de casa. "É uma decisão. Jogo único. Dá pra gente sentir aquilo que já fizemos de bom na temporada. Vai ser um jogo decisivo em uma única partida. Não temos outra chance que não seja ganhar do adversário", disse, em entrevista ao jornalista Abner Luiz, em frente ao hotel onde a delegação está hospedada, na cidade de Caxias do Sul.

A conversa ocorreu antes do último treino de definição dos titulares, mas Hélio evitou dar nomes, dizendo apenas que o Paysandu deve ter um número menor de mudanças em relação ao jogo anterior, contra o Bragantino, pelo Parazão. "Estou com todo mundo. É um time que não dá para acostumar. Nós mudamos cinco posições no último jogo. Acredito que nesse vamos mudar menos", observa.

A partida contra o Juventude pela segunda fase da Copa do Brasil está marcada para às 21h30 desta quarta-feira, direto do estádio Alfredo Jaconi. O vencedor garante vaga na terceira fase e leva para casa uma cota financeira de R$ 2,205 milhões.