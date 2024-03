Jogo entre Paysandu e Juventude-RS na Copa do Brasil não vai marcar reencontro de irmãos; entenda

Jogo entre Paysandu e Juventude-RS poderia marcar um reencontro entre os irmãos gêmeos Luan e Lucas Freitas, atletas do Papão e do Papo. Os times dos jogadores disputam uma vaga na próxima etapa da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (13). Mas, o duelo entre os dois será adiado. Isso porque, o zagueiro bicolor acabou não viajando com o clube para Caxias do Sul e está fora da confronto.

Luan Freitas é zagueiro do Papão e chegou emprestado do Fluminense no início da temporada. Até o momento, o defensor de 23 anos atuou em dois jogos no Campeonato Paraense. Já o irmão, Lucas, defende o Juventude. A partida marcaria o reencontro dos dois em jogos por clubes diferentes.

Na última temporada, além de defender o Fluminense, Luan também atuou com a camisa do Londrina. Na ocasião, o jogador enfrentou o irmão, Lucas, que jogava na Chapecoense, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

Jogadores começaram em times diferentes (Reprodução)

Os irmãos começaram na base de times diferentes. Enquanto Luan é cria do Fluminense, Lucas veio do Flamengo e ficou lá até 2019, quando foi transferido para o Valladolid, da Espanha.

Atualmente, o Lucas pertence ao Palmeiras, mas está emprestado para o Juventude. Mesmo não tendo jogado no mesmo clube, os irmãos já foram convocados para defender a Seleção Brasileira sub-20, em 2020 e 2021.

A partida entre Paysandu e Juventude-RS ocorre nesta quarta-feira (13), no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 21h30. A partida vale vaga para a terceira fase da Copa do Brasil.