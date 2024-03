Adversário do Paysandu na Copa do Brasil, Juventude tem atletas ex-Remo e Papão

O Paysandu entra em campo nesta quarta-feira (13), às 21h30, pela Copa do Barsil. O Papão encara o Juventude-RS, fora de casa, em jogo único, valendo uma cota de R$2.2 milhões. O time do técnico Hélio dos Anjos terá um teste duro contra um clube da Série A do Brasileiro, que possui no elenco três jogadores com passagens no futebol paraense defendendo as camisas do Remo, Paysandu e Águia de Marabá, além de um atleta de Marituba (PA) e um algoz bicolor na Série C de 2019.

O confronto entre Juventude x Paysandu vale uma vaga na terceira fase da Copa do Brasil, cota milionária, além de marcar reencontros. O Papão terá pela frente o clube alviverde e atletas que já passaram por Belém, um deles é o zagueiro Romércio, de 27 anos e que teve passagem pelo Remo, na temporada 2021. O jogador disputou a Copa Verde, Copa do Brasil, além da Série B do Brasileiro. Ao todo o defensor realizou 28 jogos com a camisa do Leão e marcou dois gols.

Zagueiro Romércio pelo Remo em 2021 (Samara Miranda / Remo)

A partida terá uma possível “lei do ex” por parte do clube Jaconero. O meia Kelvi, de 21 anos, defendeu a camisa do Paysandu na temporada de 2022. O jogador teve uma passagem rápida Papão, onde jogou seis partidas e deixou o clube, retornando ao Juventude-RS, clube que o havia emprestado para o Papão.

Keivi jogou pelo Paysandu no ano passado e voltou para o Juventude (John Wesley/Paysandu)

O clube da Serra Gaúcha conta também com o atacante Werik Popó, de 22 anos, que defendeu a camisa do Águia de Marabá na temporada 2021. O jogador realizou cinco partidas pelo Azulão e chegou ao clube paraense via empréstimo junto ao Oeste-SP. Atualmente o jogador pertence ao Red Bull Bragantino-SP e segue e emprestado ao Juventude.

Atacante Werik Popó jogou pelo Águia de Marabá (Ari Ferreira / Red Bull Bragantino)

O adversário do Papão tem no elenco o volante Pará, de 22 anos. O jogador é natural de Marituba (PA), na Região Metropolitana de Belém. O atleta nunca jogou por um clube paraense e iniciou a carreira no Juventude. Pará também defendeu as camisas do Bahia-BA e Santo André-SP.

Pará é natural de Marituba (PA) e defende o Juventude-RS (Gabriel Tadiotto / E.C.Juventude)

Ouro jogador velho conhecido do Paysandu é o meia Jean Carlos, de 32 anos, esteve no Náutico e foi um do algoz do Paysandu na partida de 2019, contra o Timbu, nos Aflitos, em Recife (PE), quando o Papão perdeu a vaga na Série B após um erro do árbitro Leandro Vuaden, que marcou um pênalti nos acréscimos e convertido por Jean Carlos. O jogo terminou 2 a 2 no tempo normal e o Náutico levou a melhor nas disputas de pênaltis.

Jean Carlos marcou o gol de empate do Náutico contra o Paysandu, na disputa do acesso à Série B de 2019 (Divulgação / Site oficial do Náutico)

Juventude-RS x Paysandu jogam às 21h, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela segunda fase da Copa do Brasil 2024. Quem vencer avança na competição e em caso de empate a vaga será decidida nos pênaltis. A partida terá transmissão pela Rádio Liberal +, nas plataformas digitais do Grupo Liberal, além do lance a lance no Portal OLiberal.com.