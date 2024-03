Retrospecto: Em confronto equilibrado, Paysandu e Juventude-RS se enfrentam pela 17ª vez

Quando a bola rolar para Juventude-RS e Paysandu na noite da próxima quarta-feira (13), às 21h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, além de buscar avançar para a terceira fase da Copa do Brasil, o Papão poderá diminuir a ligeira vantagem do clube Jaconero. Ao longo da história, as equipes se enfrentaram 16 vezes, com quatro vitórias do time paraense, seis empates e seis vitórias do time gaúcho.

Na Série A, Lobo e Periquito duelaram oito vezes. Pela Série B, foram quatro partidas. Na Série C, apenas dois jogos. Desta vez, pela Copa do Brasil, será o terceiro confronto entre os times. Quem vencer se classifica e em caso de empate, a vaga para a 3ª fase será decidida nas penalidades.

O primeiro embate aconteceu em 1995, pela Série A, com vitória bicolor por 2 a 0. Naquela ocasião, a partida aconteceu no Mangueirão e os gols do Papão foram marcados pelos atacantes Gilson e Nuno.

CONFIRA O HISTÓRICO DE CONFRONTOS ENTRE PAYSANDU E JUVENTUDE-RS

30/08/1995: Paysandu 2x0 Juventude-RS – Série A

13/11/2002: Juventude-RS 0x0 Paysandu – Série A

20/07/2003: Juventude-RS 2x0 Paysandu – Série A

23/11/2003: Paysandu 3x2 Juventude-RS – Série A

11/08/2004: Paysandu 0x1 Juventude-RS – Série A

19/12/2004: Juventude-RS 1x2 Paysandu – Série A

21/05/2005: Juventude-RS 2x0 Paysandu – Série A

17/09/2005: Paysandu 3x0 Juventude-RS – Série A

20/07/2016: Juventude-RS 0x0 Paysandu – Copa do Brasil

27/07/2016: Paysandu 1x2 Juventude-RS – Copa do Brasil

17/06/2017: Paysandu 0x0 Juventude-RS – Série B

29/09/2017: Juventude-RS 1x0 Paysandu – Série B

11/05/2018: Juventude-RS 1x1 Paysandu – Série B

31/08/2018: Paysandu 3x3 Juventude-RS – Série B

11/05/2019: Paysandu 0x1 Juventude-RS – Série C

13/07/2019: Juventude-RS 1x1 Paysandu – Série C

O torcedor poderá acompanhar ao jogo lance a lance em Oliberal.com e também a transmissão da Rádio Liberal Mais 98.9 FM.