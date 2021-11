Chega a quatro o número de saídas do Remo depois do rebaixamento; veja lista

Depois da saída do atacante Wallace, em fim de contrato, mais três atletas deixaram o Remo nesta terça-feira (30). A equipe de O Liberal apurou com uma fonte de dentro do clube que os zagueiros Romércio e Edu, e o volante Marcos Júnior, não fazem mais parte do elenco azulino.

Ainda de acordo com a apuração, o meia Matheus Oliveira, titular na última partida do Remo pela Série B, ensaiou um pedido de saída do clube. No entanto, o jogador mudou de ideia e deve permanecer no Remo até o final da Copa Verde.

A lista de saídas do Remo começou a ser formada após o empate em 0 a 0 com o Confiança no último domingo (28). O resultado deixou a equipe na 17ª posição da tabela e confirmou o rebaixamento do clube para a Série C do ano que vem.

Apesar disso, o Leão ainda disputa nesta temporada a Copa Verde. Na quarta-feira (1º) a equipe azulina enfrenta o Paysandu, pelo duelo de ida das quartas de final da competição. A partida terá transmissão lance a lance pelo Oliberal.com.

Veja a lista de jogadores que saíram do Remo:

Edu - retorno de empréstimo ao Athlético-PR

Romécio - pediu pra sair

Marcos Júnior - pediu pra sair

Wallace - contrato não renovado.