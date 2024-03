Paysandu desembarca em Caxias do Sul para confronto da segunda fase da Copa do Brasil

Depois de assegurar seu favoritismo no Campeonato Paraense e vencer o Bragantino no último sábado (9), a delegação do Paysandu embarcou para outro desafio, desta vez pela Copa do Brasil, na qual encara o Juventude. O duelo, programado para a próxima quarta-feira (13), vale a classificação à terceira fase e uma premiação milionária, que no caso bicolor alcança R$ 2,205 milhões.

Desde a entrada na competição nacional, o Papão vem faturando alto e quer ampliar a fatia distribuída pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que já lhe rendeu cerca de R$ 2,7 milhões graças à entrada e classificação na primeira fase. Na segunda fase, a classificação ainda é decidida em partida única. Com isso, os bicolores precisam surpreender o futuro adversário na Série B e semifinalista do Campeonato Gaúcho.

Para o duelo, a principal esperança de gols do bicola continua sendo o experiente Nicolas, que já soma oito gols na temporada e quer espaço para mais. O artilheiro do Parazão ainda não marcou na Copa do Brasil e quer desencantar contra a Juve. Outro nome ansioso para balançar as redes no Alfredo Jaconi é Esli Garcia, autor de dois dos três gols na vitória sobre o Tubarão, pelo Campeonato Paraense.

"Fiquei muito feliz pelo momento. Graças a Deus pude marcar esses gols com essa camisa tão bonita. Espero sempre estar bem e evoluir o mais rápido possível para ajudar meus companheiros de equipe e dar as alegrias que o torcedor pede e honrar tudo aquilo que o professor nos pede nos treinos", disse o jovem no dia seguinte à partida, que teve um sabor especial para ele e para os familiares.

"A minha família ficou muito feliz. Eles entraram em contato comigo, disseram que todos estavam torcendo por esse momento e que muitos outros vão acontecer", reforça. Na próxima fase as partidas serão definidas através de sorteio e acontecerão em jogos de ida e volta. O duelo contra o Juventude começa às 21h30 desta quarta-feira e você acompanha todos os momentos na cobertura Lance a Lance de O Liberal.