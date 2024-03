Defensivamente, Paysandu tem o seu melhor início de temporada no século XXI; veja os números

A partida contra o Rio Branco-AC, disputada na última quarta-feira (6), pelas oitavas de final da Copa Verde, foi a décima do Paysandu na temporada 2024. E apenas duas vezes, ao longo desse período, a equipe bicolor defesa a sua defesa vazada: contra Bragantino e Canaã, ambas pelo Campeonato Paraense. De acordo com levantamento feito por O Liberal, o Papão nunca, neste século, havia levado apenas dois gols nos dez primeiros compromissos da temporada. Foram levados em consideração apenas jogos oficias, não amistosos.

O mais próximo desse rendimento está o ano de 2017, quando os bicolores sofreram 3 gols: um contra o Independente Tucuruí e dois diante do Remo, em clássico válido pelo Parazão. O técnico, na época, era Marcelo Chamusca, que hoje trabalha no comando do Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita. O sistema defensivo contava com o goleiro Emerson, os zagueiros Perema, Pablo e Gilvan, os laterais Ayrton e William Simões, além dos volantes Ricardo Capanema, Jhonnatan, Rodrigo Andrade e Wesley.

Nem mesmo o ano de 2020, quando o treinador bicolor nos primeiros dez jogos do ano também era Hélio dos Anjos, o desempenho da defesa foi positivo. Foram 8 gols tomados: contra Castanhal (3), Remo (2), e Itupiranga (1), pelo Parazão; além de Brasiliense (1) e CRB (1), na Copa do Brasil. Na última quarta, Dos Anjos comemorou a boa performance da equipe, mesmo variando escalações.

"Nós temos um modelo de jogo e eu não vou mudar de jogo para jogo. O modelo é esse e eu enalteci muito o meu meio-campo. Enalteci muito o [Gabriel] Bispo e o João [Vieira], que fizeram um jogo perfeito [contra o Rio Branco-AC], dentro do que eu exijo dos volantes. E o Biel, além de técnico, é um meia competitivo. No primeiro tempo o Biel roubou 6 bolas e criou situações. Quando você tem um meia que, além de roubar bola, tem a qualidade para jogar, é muito importante", enalteceu o atual treinador do Papão.

Nem mesmo as viagens e os campos ruins do interior impediram o Paysandu de manter a defesa sólida (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Em contrapartida, do ano de 2001 para cá, o pior início de temporada para a defesa alviceleste foi em 2009, quando a média foi superior a um gol por jogo, com 15 bolas “recolhidas” no fundo das redes pelos jogadores do Papão.

A equipe, que tinha o comando do técnico Edson Gaúcho, sofreu apenas uma derrota nesse período, para o São Raimundo, por 3 a 2, na final do primeiro turno do Campeonato Paraense. Mas, ainda assim, demonstrou fragilidades e protagonizou jogos com placares elásticos, apesar de vitoriosos. Dois exemplos são a goleada de 6 a 4 no Castanhal (com direito a hat-trick de Zé Augusto) e um 4 a 3 sobre o Vila Rica, em que Rosini e Rafael Oliveira balançaram as redes.

Gols sofridos nos dez primeiros jogos oficiais, por temporada:

2023: 8 gols

2022: 10 gols

2021: 8 gols

2020: 8 gols

2019: 4 gols

2018: 7 gols

2017: 3 gols

2016: 6 gols

2015: 9 gols

2014: 13 gols

2013: 12 gols

2011: 13 gols

2010: 11 gols

2009: 15 gols

2008: 9 gols

2007: 12 gols

2006: 14 gols

2005: 12 gols

2004: 7 gols

2003: 11 gols

2002: 6 gols

2001: 11 gols

2000: 9 gols