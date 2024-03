Mesmo com a janela de transferências encerrada, Paysandu ainda pode contratar; entenda

Com a Série B prevista para começar em 20 de abril, principal competição para o Paysandu no ano, o Papão está atento ao mercado para contratar. Por isso, mesmo com o encerramento da janela de transferência no dia 7 de março, o clube tem um prazo a mais para anunciar outras contratações. Isso se deve a uma cláusula no Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas da CBF que permite que clubes das Séries A e B contratem entre os dias 01 e 19 de abril, mas apenas de jogadores que foram inscritos em algum estadual neste primeiro trimestre e é necessário que a rescisão seja feita em comum acordo.

A regra é benéfica também para clubes menores que estão na reta final dos estaduais, pois assim não correm risco de perder seus atletas em jogos decisivos para times que estão nas Séries A e B.

Veja o que o artigo diz:

[…] §3° – Só é admitida a solicitação de transferência em exceção ao disposto no caput caso seja comprovada(o):

c) A rescisão por mútuo acordo ou o encerramento do contrato especial de trabalho desportivo (inclusive de empréstimo) com o clube anterior, ou a cessão temporária, ocorrida(o) entre os dias 01/04 a 19/04/2024, sendo que, nesses casos, a solicitação de transferência deve ser concluída no SNR até o dia 19/04/2024. O atleta em questão necessariamente deve ter participado do Campeonato Estadual de 2024; […]

JANELA DE TRANSFERÊNCIAS NO BRASIL

Por ordem da FIFA, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) implementou em 2022 o mecanismo de janela de transferência no Brasil. Desde então, clubes da Série A e B precisaram se adaptar e realizar negociações somente em dois períodos do ano. Em 2024, a primeira janela abriu em 11 de janeiro e se encerrou em 7 de março.

Após 19 de Abril, data limite para contratações de jogadores que atuam em estaduais, os clubes das Séries A e B poderão contratar somente no segundo período de janela de transferências no Brasil começará em 10 de julho e terminará em 2 de setembro.