Cota da Copa do Brasil: veja quanto o Paysandu pode ganhar se passar pelo Juventude

No Rio Grande do Sul, o Paysandu encara o Juventude-RS nesta quarta-feira (13) e, em caso de classificação para a 3ª fase da Copa do Brasil, vai desembolsar mais R$ 2,205 milhões. Até o momento, por já ter participado da 1ª fase (R$ 1.312,5 milhão) e agora estar na 2ª (R$ 1,47 milhão), os cofres do Lobo já receberam R$ 2.782,5 milhões da CBF.

O clube bicolor até esta segunda fase tem direito a uma cota com valor diferenciado, pois equipes que estão nas Séries A e B recebem valores maiores. A partir da terceira fase, todos os clubes ganham igualmente.

Por ter conquistado a Copa Verde em 2022, o Paysandu entrou na Copa do Brasil de 2023 somente na terceira fase da competição e ganhou “apenas” R$ 2,1 milhões. Em relação ao ano passado, na edição desta temporada, as cotas de premiações em todas as fases aumentaram.

CONFIRA OS VALORES DAS COTAS DA COPA DO BRASIL 2024

Primeira fase: R$ 1,47 milhão (Série A) R$ 1.312,5 milhão (Série B) e R$ 787,5 mil (demais clubes);

Segunda fase: R$ 1,785 milhão (Série A), R$ 1,47 milhão (Série B) e R$ 945 mil (demais clubes);

Terceira fase: R$ 2,205 milhões;

Oitavas de final: R$ 3,465 milhões;

Quartas de final: R$ 4,515 milhões;

Semifinais: R$ 9,45 milhões;

Vice-campeão: R$ 31,5 milhões;

Campeão: R$ 73,5 milhões.

A partida entre Paysandu e Juventude-RS ocorre no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, às 21h30 desta quarta-feira (13). O torcedor poderá acompanhar ao jogo lance a lance em Oliberal.com e também a transmissão da Rádio Liberal Mais 98.9 FM.