Morínigo destaca vitória do Remo, cita dificuldades e já pensa na Copa Verde diante do Amazonas

O Remo venceu o Santa Rosa na tarde deste sábado (16), no Baenão, pelo placar de 2 a 0e se garantiu na semifinal do Parazão. O técnico do Remo, Gustavo Morínigo, fez uma breve avaliação da equipe em campo e citou algumas dificuldades no elenco em o grupo assimilar algumas situações pelo pouco tempo de trabalho. O paraguaio comentou também sobre a Copa Verde, competição da próxima quarta-feira (20), quando o Leão recebe o Amazonas-AM, em Belém, pelo jogo de ida das quartas de final.

Com Gustavo Morínigo no comando azulino são três vitórias do Remo em três partidas disputadas, com o clube tomando apenas um gol e marcando oito. São números expressivos, mas isso não enche os olhos do técnico do Remo, que preza pela implementação de funções táticas e corre contra o tempo para que os atletas possam assimilar o quanto antes durante os treinos e partidas.

“Foi uma vitória [contra o Santa Rosa] importante e não ter sofrido gols. Estamos fazendo gols, mas na verdade esse ainda não é o meu foco. Estamos começando o trabalho, temos muitas preocupações e muito trabalho com todo elenco e teremos jogos mais complicados. Meu foco em si é controlar a evolução tática para o que queremos para esse time. São números importantes (apenas um gol sofrido e ter marcado oito vezes). Temos segurança defensivamente, mas também buscamos ser ofensivos, porém buscamos plantar a identidade de um time seguro, que joga e é perigoso”, disse.

Copa Verde – Amazonas-AM

O comandante azulino comentou sobre a possibilidade de mudança do local da partida entre Remo x Amazonas, que pode sais do Baenão e ir para o Mangueirão. O treinador citou a qualidade do Amazonas, elogiou a equipe que é uma das representantes da região Norte na Série B do Brasileiro além de estar na terceira fase da Copa do Brasil, além de afirmar que o objetivo dele no Remo é que o clube paraense vá bem em todos os campeonatos que o clube disputa.

“Temos muito trabalho em recuperação. O campo estava sofrendo pela chuva e temos que estarmos preparados, tanto se for aqui ou no Mangueirão, para que o time consiga seu objetivo que é vencer. Sabemos que é um adversário que está bem, mas temos que focar na gente, para seguirmos melhorando. O nosso objetivo final é sempre ir bem nos três torneios que restam e só vamos conseguir se todos reconheçam como o clube que é representar bem o Remo em qualquer competição”, falou.

Dificuldades

O Remo passou por alguns “sustos” na partida diante do Santa Rosa, no Baenão. O goleiro Marcelo Rangel foi exigido e fez boas defesas salvando o Leão. Para Morínigo isso não é tão legal, porém, ele observou que possui um jogador seguro em uma posição importante, mas salienta que o elenco precisa trabalhar mais alguns aspectos dentro da partida para evitar algumas situações de perigo.

“Quando o goleiro sai como ‘melhor em campo’ é que a equipe teve muito trabalho, mas isso é importante e a torcida também gostou, pois quando precisamos do Marcelo Rangel, ele estava lá. Temos que seguir, até pela falta e tempo, darmos a mesma formação a todo o elenco, já que estamos trabalhando com o time titular e com eventuais trocas, mas não conseguimos ter todo o elenco no que nós acreditamos no que seja o melhor para o time, seja no sentido de velocidade de jogo, encaixe defensivo, superioridade numérica por setores. São muitas informações para pouco tempo”, falou.