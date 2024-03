Herdeiro da Camisa 10 do Remo, meia pode ser uma opção do técnico Gustavo Morínigo

O Remo teve nas últimas semanas as saídas de dois jogadores que atuavam no meio-campo. Daniel, volante, pediu para deixar o Leão, assim como o meia Camilo, que acumula passagens por Botafogo, Internacional-RS e Seleção Brasileira e que acertou com o Figueirense-SC. A diretoria, porém, já havia contratado o meia Matheus Anjos, de 25 anos, que possui experiência na Série B nas últimas temporadas e que “herdou” a camisa 10 de Camilo. O jogador pode ser uma opção para o técnico Gustavo Morínigo no setor de crianção.

Natural de Campinas (SP), o meia Matheus Anjos realizou duas partidas com a camisa do Leão Azul nesta temporada. O jogador passou por um processo de reequilíbrio muscular nas últimas semanas, mas possui um certo lastro na carreira e nos últimos anos vem atuando em clubes das Séries A e B, que o credenciam a ter uma chance na equipe remista.

Matheus Anjos está em uma posição que é tida como “carente” no elenco do Leão Azul. Com as saídas de Camilo e as contusões recentes de Pavani e Felipinho, o clube azulino vem tendo baixas significativas no setor. Jaderson, que atua preferencialmente como ponta, vem desempenhando essa função no elenco.

Cria da base do Athletico-PR, o jogador acumula passagens pelo Paraná-PR, Guarani-SP, Botafogo-SP, além de Ponte Preta-SP e ABC-RN. Nas temporadas 2020 e 2023 esteve em campo por um período maior, com 18 e 34 jogos respectivamente. As duas vezes em que jogou pelo Remo foi entrando na segunda etapa, ao comando do ex-técnico azulino Ricardo Catalá.

Com características ofensivas, Matheus Anjos foi cotado para vestir a camisa do Paysandu, maior rival do Remo. O jogador trabalhou com o técnico do Hélio dos Anjos, na Ponte Preta e chegou a ser sondado pela equipe alviceleste. No ano passado, pelo ABC, Matheus viveu uma fase “artilheiro”, com cinco gols marcados. No jogo de ida das quartas de final do Parazão, o jogador voltou a ser relacionado e pode ajudar o Remo nesta reta final de Campeonato Paraense e também Copa Verde, além do Brasileiro da Série C que inicia no mês de abril.