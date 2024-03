Na raça, Tuna vence o São Francisco nos pênaltis e avança para semifinal do Parazão

Após perder a partida de ida por 1 a 0, a Tuna se superou e venceu o São Francisco por 2 a 1, neste domingo (17), no estádio do Souza. Com o resultado, a decisão foi para os pênaltis e a "Águia Guerreira" garantiu a vaga na semifinal do Campeonato Paraense.

Com isso, a Águia vai encarar o Remo, que se confirmou a classificação após vencer por 2 a 0, no Baenão, o Santa Rosa, no duelo da semifinal do Parazão.

VEJA MAIS

Com a vantagem de um gol para o São Francisco, a Tuna precisava vencer por dois gols de diferença para garantir a classificação. E a equipe saiu na frente. No segundo tempo, aos sete minutos, Gabriel Furtado fez uma jogada limpa e chutou para o gol. A bola acertou o canto do goleiro Gustavo Chaves, que não conseguiu defender.

O São Francisco empatou o jogo aos 33 minutos e deixou a situação da Tuna mais dramática, além de encaminhar a classificação. O gol do Leão de Santarém foi marcado por Jhon Kennedy, de pênalti.

Veja imagens

Tuna x São Francisco Parazão Ivan Duarte / OLiberal Ivan Duarte / OLiberal Ivan Duarte / OLiberal Ivan Duarte / OLiberal Ivan Duarte / OLiberal Ivan Duarte / OLiberal

Contudo, já nos acréscimos, Leandro Cearense fez o gol que levou a decisão para os pênaltis. No final, o jogo no tempo normal ficou em 2 a 1 para a Tuna e no agregado 2 a 2. No fim, a Águia do Souza fez 4 a 2, garantindo-se na semifinal do Parazão.

Ainda não há data para os jogos das semifinais do Campeonato Paraense. Mas, a Tuna irá enfrentar o Remo nesta etapa. Já o São Francisco, fora do Parazão, aguarda, agora, o início da Copa Grão Pará que será realizada este ano, podendo conquistar vaga para a Série D do Campeonato Brasileiro ou Copa do Brasil.