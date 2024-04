Com Nicolas e Jonathan Chula no ataque, FPF divulga seleção do Parazão; confira os nomes

Com o fim do Parazão, a Federação Paraense de Futebol (FPF) divulgou a seleção do campeonato, com os melhores jogadores de cada posição. O Paysandu, campeão deste ano, é o time com mais atletas entre os selecionados, além do treinador Hélio dos Anjos.

A divulgação dos nomes ocorreu na noite desta segunda-feira (15), na cerimônia de encerramento do Campeonato Paraense. O Paysandu conquistou o 50º título do Parazão após empatar com o Remo em 1 a 1 no último domingo (14), no Mangueirão. O time já havia vencido o jogo de ida por 2 a 0 e precisava apenas do empate para garantir mais uma taça.

Na seleção, o Leão Azul começa com o goleiro Marcelo Rangel, que foi um dos destaques do clube durante o torneio. Na lateral-esquerda, Bruno Limão, do Águia de Marabá, foi selecionado. Já a lateral-direita ficou com Wesley, da Tuno Luso. Para a zaga os escolhidos foram os zagueiros do Paysandu Lucas Maia e Wanderson.

No meio de campo, os selecionados foram Biel, também do Papão, Germano, da Tuna, Junior Dindê, do Azulão, e Jaderson, do Remo. O ataque ficou com o artilheiro do campeonato Nicolas, da equipe bicolor, e Jonathan Chula, da Tuna. O comandante do time foi o treinador Hélio dos Anjos.

Além de estar na seleção, o atacante Nicolas também levou para casa o Troféu Quarentinha, por ter sido eleito o craque da competição, e o Troféu Alcino Neves, pela artilharia. O jogador bicolor terminou o Parazão com 11 gols.

O Campeonato Paraense contou com 12 equipes e 61 jogos no total. Foram 86 dias de disputas entre os times, com 299.486 torcedores nos estádios, segundo o relatório divulgado pela FPF. A média de público foi 4.910 por partida.

Ainda de acordo com o documento, foram marcados 134 gols, com média de 2,16 gols por jogo. O maior público registrado foi de 48.180 torcedores, no Re-Pa da quinta rodada da primeira fase. A arrecadação total das partidas ficou na casa dos R$ 9.006.834,00, sendo a maior delas de R$ 2.452.020,00, registrada no mesmo clássico.

O Paysandu conquistou o título de forma invicta, com 10 vitórias e quatro empates, tendo ainda o melhor ataque do campeonato.

Confira a seleção do Parazão

Marcelo Rangel (Remo); Bruno Limão (Águia de Marabá), Lucas Maia, Wanderson (Paysandu), Wesley (Tuna Luso); Biel (Paysandu), Germano (Tuna), Junior Dindê (Águia de Marabá), Jaderson (Remo); Nicolas (Paysandu) e Jonathan Chula (Tuna)

Treinador: Hélio dos Anjos (Paysandu)