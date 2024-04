Melhor defesa, ataque e artilheiro; veja os números do Paysandu, campeão do Parazão 2024

O Paysandu conquistou o título do Campeonato Paraense após três temporadas. O Papão chegou ao título número 50 do Parazão e a triunfo de forma invicta. A equipe comandada pelo técnico Hélio dos Anjos foi a melhor equipe da competição, melhor ataque, além de ter a melhor defesa do Parazão 2024, sem contar que terminou o estadual com o artilheiro.

Incontestável! O título do Campeonato Paraense na atual temporada foi construído de ponta a ponta, sem dificuldades, mesmo enfrentando o seu maior rival na decisão. O Papão foi o melhor em todos os quesitos na competição. A equipe alvicleste realizou neste Parazão 14 jogos, com 10 vitórias, quatro empates e nenhuma derrota.

A equipe do técnico Hélio dos Anjos sobrou no campeonato e teve como destaque um elenco inteiro, que enfrentou várias vagens durante a competição, tendo que administrar o grupo, em meio à outras competições, como Copa do Brasil, que saiu na segunda fase e Copa Verde, onde passou pelo Remo e está na grande final da competição, buscando o tetra.

O ataque bicolor no Parazão balançou as redes 26 vezes. Foi a equipe de melhor ataque na competição. Além disso, o Paysandu terminou o Campeonato Paraense tendo ao atacante Nicolas como o artilheiro, com 11 gols marcados. A defesa alviceleste também foi destaque no Parazão. O setor defensivo do Paysandu sofreu apenas cinco gols em 14 partidas.

Outro fato importante é a invencibilidade do Paysandu no Parazão. A última vez em que o clube conquistou o Campeonato Paraense de forma invicta foi na temporada de 2016, quando o Papão levantou a taça com 12 jogos, seis vitórias e seis empates, comandada pelo técnico Dado Cavalcanti.