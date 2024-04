Esposa de jogador bicolor, Mulher Melancia comemora título do Paysandu no Parazão

A influenciadora digital Andressa Soares, conhecida como “Mulher Melancia”, esteve presente na final do Campeonato Paraense entre Paysandu e Remo neste domingo (14), no Mangueirão. A famosa é esposa do lateral-direito Michel Macedo, atleta bicolor, e celebrou a conquista de mais um título do Papão no Parazão.

Nas redes sociais, Andressa postou um vídeo ao lado do marido e do filho Arthur Miguel, de três anos. "Campeão", escreveu a influencer na legenda.

Nas imagens, Michel Macedo aparece recebendo a medalha de campeão e comemorando a conquista com o filho e a companheira no estádio Mangueirão.

Andressa Soares e Michel Macedo estão juntos desde 2017. Os dois são pais de Arthur Miguel, que tem apenas três anos. O lateral-direito chegou no Paysandu nesta temporada para reforçar o time na disputa das competições do calendário de 2024. Atualmente, a influencer acompanha e mora com o jogador em Belém.

Parazão

Neste domingo (14), o Paysandu conquistou o 50º título do Parazão da sua história. O Papão empatou em 1 a 1 com Remo no jogo de volta e venceu por 2 a 0 o duelo de ida. A equipe bicolor conquistou a taça de forma invicta.