Mulher Melancia é homenageada pelo marido e jogador do Paysandu; saiba mais

Andressa Soares, a “Mulher Melancia”, completou 36 anos e recebeu uma homenagem no Instagram, do seu marido e jogador do Paysandu, Michel Macedo. Juntos desde 2017, Andressa e Michel são pais de Arthur Miguel, de três anos.

A modelo e influencer mora em Belém por conta da carreira do esposo e possui quase 2 milhões de seguidores nas redes sociais, recebeu uma homenagem do esposo, que defende as cores do Paysandu. Em publicação feita no Instagram, Michel Macedo falou das dificuldades do casal e do amor que venceu todos os obstáculos.

“Superamos muitas dificuldades, passamos por momentos difíceis que só nós sabemos. O nosso amor foi mais forte do que tudo e a sua sabedoria foi essencial para as nossas conquistas. Meu amor por você cresce cada vez mais. Desejo celebrar essa data por muitos e muitos anos ao seu lado. Feliz aniversário para a melhor esposa do mundo”, publicou o jogador.

Michel Macedo durante treino na Curuzu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Michel Macedo, de 34 anos, é natural do Rio de Janeiro e é lateral-direito do Papão. O jogador realizou até o momento cinco partidas pelo clube paraense. Michel acumula passagens pela base do Botafogo-RJ e Flamengo. Atuou também no Atlético-MG, Corinthians-SP, Juventude-RS e Ceará-CE, além de ter jogado na Espanha pelo Akmería e o Las Palmas.