Mulher Melancia viraliza ao postar vídeo dançando 'Voando pro Pará', em Belém

A dançarina, conhecida como Mulher Melancia, Andressa Soares, está morando em Belém há algumas semanas, mas ela parece se sentir em casa. A mudança foi para acompanhar o marido Michel Macedo, jogador do Paysandu. Nesta sexta-feira (09), Andressa publicou um vídeo nas suas redes sociais, onde aparece curtindo a noite em Belém enquanto dança o hit "Voando pro Pará", da cantora Joelma. Assista:

"Na minha cabeça é assim que dança o tacacá 😂😂😂😂😂", publicou a dançarina na legenda do vídeo. E ainda finalizou desejando "Feliz carnaval para todos".

Casada com jogador de futebol Michel Macedo, que atualmente veste a camisa do Paysandu, ela tem mostrado um pouco da sua rotina na capital paraense para os seus mais de 1,9 milhões de seguidores no Instagram. Andressa já atualizou a sua biografia na rede com 'morando em Belém do Pará', além disso ela deixou um destaque no seu perfil com alguns momentos na cidade.