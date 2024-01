Lateral Michel Macedo, recém-anunciado no Paysandu, é casado com Mulher Melancia

O Paysandu anunciou nesta segunda-feira (15), a contratação de mais um jogador para a temporada 2024. O escolhido da vez foi o lateral-direito Michel Macedo, de 33 anos, que possui uma vasta carreira em grandes clubes brasileiros, e é casado com Andressa Soares, a Mulher Melancia.

Os dois estão juntos desde 2017 e têm um filho, Arthur, que nasceu em 2020, quando Michel ainda atuava no Corinthians. Ainda não se sabe se a família do jogador, revelado na base do Flamengo-RJ, vai acompanhá-lo em Belém, enquanto o lateral representar a camisa bicolor.

Macedo já atuou na Europa, no Almería-ESP, durante quatro temporadas, além de já ter passado pelo Atlético-MG, Corinthians, Ceará e Juventude-RS. Ele chega ao Papão para suprir uma carência no setor de laterais do clube, que antes dele só possuía três atletas: Edinho, Bryan e Geferson.