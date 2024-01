Paysandu anuncia lateral ex-Corinthians às vésperas da estreia pelo Parazão de 2024

O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, disse que o clube havia dado uma pausa no mercado de transferências. No entanto, nesta segunda-feira (15), o Papão voltou a contratar jogadores a anunciou um reforço de peso. A novidade foi o lateral-direito Michel Macedo, de 33 anos. Ele acumula anos de experiência pelo futebol europeu e por gigantes do Brasil.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Paysandu

Revelado na base do Flamengo-RJ, Michel foi logo negociado com o Almería-ESP, por onde teve a primeira experiência como profissional. No clube europeu, o jogador atuou por quatro temporadas, participando de 95 jogos no período e marcando um gol.

VEJA MAIS

Em 2013, o jogador foi emprestado ao Atlético-MG, clube que ficou durante um ano e meio e conquistou a Copa Libertadores, ao lado de Ronaldinho Gaúcho, Bernard e Jô. No Galo, Michel disputou 23 partidas e só balançou as redes uma vez.

Ao final do empréstimo, Michel voltou ao Almería, por onde disputou mais duas temporadas - 14/15 e 15/16. Ao final do contrato, o jogador rumou para outra equipe espanhola, o Las Palmas, por onde atuou por mais duas temporadas, realizando 54 jogos.

Com o encerramento do vínculo com o Las Palmas, Michel voltou ao futebol brasileiro, desta vez para atuar pelo Corinthians. No Timão, o jogador passou duas temporadas e disputou 29 jogos.

Após o Brasileirão de 2020, o jogador assinou com o Juventude-RS, por onde disputou 31 jogos. Depois da passagem pelo Sul, Michel assinou com o Ceará-CE, clube que defendeu nas duas últimas temporadas.

Setor carente

Michel Macedo chega para reforçar o setor mais carente do Papão na temporada: as laterais. Antes da chegada do jogador, o clube alviceleste só possuía três atletas - Edinho, Bryan e Geferson - para o setor.

A condição ficaria ainda mais delicada nos próximos dias. Geferson, titular da lateral-direita, está no departamento médico tratando uma lesão muscular e ainda não tem previsão de retorno.