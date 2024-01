De olho no Parazão, Paysandu x Tuna fazem amistoso hoje na Curuzu; veja onde comprar ingressos

O Estádio da Curuzu recebe hoje (15), às 20h, o clássico entre Paysandu x Tuna Luso Brasileira. O amistoso serve de preparação para as estreias das equipes no Campeonato Paraense, que inicia para os clubes no próximo final de semana.

A partida servirá também de apresentação dos elencos para seus torcedores, já que Paysandu e Tuna realizaram a pré-temporada nas cidades de Barcarena (PA) e São João de Pirabas (PA), respectivamente. O torcedor que queria acompanhar o amistoso entre Papão x Águia do Souza pode adquirir seus ingressos nas Lojas Lobo, bilheterias da Curuzu e também de forma online no site.

Os ingressos de cadeira custam R$20 mais 1 quilo de alimento não perecível. Os bilhetes de cadeira R$20 mais um quilo de alimento não perecível. Já a meia-entrada custa R$5 mais um quilo de alimento. Sócios-torcedores do Paysandu não pagam ingresso, mas precisam doar um quilo de alimento.

Gratuidades

Os torcedores idosos, crianças até 12 anos e pessoas com deficiência terão acesso ao estádio no Portão P5. A retirada dos ingressos inicia às 18h.

Meia-entrada

Os bilhetes de meia podem ser adquiridos na Curuzu e a entrada será no Portão P5. É necessário apresentar um documento oficial com foto e carteira estudantil no ato da compra.

Paysandu e Tuna estão no grupo C do Parazão 2024, ao lado de São Francisco e Tapajós e não podem se enfrentar na primeira fase da competição. Neste período de pré-temporada, a Tuna jogou dois amistosos, 5 a 2 contra o Bacuri e 3 a 0 diante da Seleção de São João de Pirabas. Já o Paysandu realizou apenas um amistoso e venceu a Seleção de Barcarena por 4 a 0, no último sábado (13).