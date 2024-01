Adversário do Paysandu na Série B fecha com volante que atuou no Manchester City e Sevilla

A Série B de 2024 promete e o Paysandu, será o único representante do Pará na competição nacional. Os adversários do Papão estão no mercado e seguem contratando. O Vila Nova-GO acertou a contratação do volante Fernando, de 36 anos, que teve passagens pelo Manchester City (ING), Porto (POR) e Sevilla (ESP). A in formação é do Globo Esporte GO.

O jogador que é cria das categorias de base do clube goiano retorna ao Vila Nova-GO, após 17 anos. As últimas cinco temporadas de Fernando foram atuando pelo Sevilla, da Espanha. Ele também atuou na Turquia, defendendo a equipe do Galatasaray. Fernando retorna ao clube que o projetou por motivos pessoais não revelados. O jogador era especulado no Vasco da Gama-RJ e recusou proposta do Internacional-RS, clubes da Série A do Brasileiro.

Fernando conquistou alguns títulos em sua passagem na Europa. O jogador possui o tricampeonato da Liga Europa pela equipe do Sevilla, além de um Campeonato Português, uma Taça de Portugal além de um Campeonato Turco pelo Galatasaray.