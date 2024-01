Paysandu anuncia volante com passagem recente pela Série B do Campeonato Brasileiro

O Paysandu anunciou mais um novo jogador que irá compor o plantel da temporada de 2024. Trata-se do volante Leandro Vilela, ex-Mirassol. O jogador disputou recentemente a Série B do Campeonato Brasileiro e chega como mais uma opção do técnico Hélio dos Anjos. Aos 28 anos, Leandro foi revelado na base do Paraná e traz na sua carreira experiência em vários clubes do futebol brasileiro, além de uma breve estada no Vitória FC, de Portugal.

Quem é Leandro Vilela, do Paysandu?

Leandro é um jovem de 28 anos, criado no futebol paranaense, que logo despertou interesse do Vitória da Bahia, onde esteve na temporada de 2019. De lá embarcou para o futebol português até o seu retorno no ano seguinte, para vestir a camisa do Operário Ferroviário. Por lá, foram duas temporadas e meia, até deixar o clube para assinar com o Guarani. Por lá esteve cerca de um ano e meio, até ser chamado pelo Mirassol.

Pelo time paulista, Leandro disputou 13 partidas e assinou um gol pela terceira rodada da Série B, contra a equipe do Sampaio Corrêa. Leandro, aliás, esteve sob o comando do técnico Ricardo Catalá, que hoje dirige o maior rival. Além da Série B, Vilela também disputou em 2023 o Campeonato Paulista e a Copa Paulista.