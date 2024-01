Paysandu ganha mais seguidores do que o Remo nas redes sociais em 2023, aponta estudo

O Ibobe Repucom, empresa que realiza pesquisas da área de marketing esportivo, divulgou quais clubes brasileiros mais ganharam seguidores nas redes sociais em 2023. Segundo a lista, o Paysandu conquistou mais fãs nas plataformas digitais do que o maior rival, o Remo. O levantamento foi publicado nesta quinta-feira (4).

De acordo com o estudo, o Papão obteve cerca de 480 mil novos seguidores no último ano. Já o Remo adquiriu aproximadamente 180 mil novos fãs nas plataformas consultadas. Portanto, o Bicola teve um acréscimo 166% superior ao do Time de Periçá no período analisado.

Em relação ao ranking nacional, o Papão foi o 15º clube do país que mais arrebatou seguidores na rede. Já o Leão Azul ficou na 24ª colocação, sendo, apesar disso, o melhor colocado entre os clubes que vão disputar a Série C de 2024.

Ranking de mais seguidores nas redes sociais em 2023 (Divulgação)

Em 2023 a boa campanha do Paysandu na Série C do Brasileirão pode ter acelerado no ganho de seguidores. Depois de um início de temporada turbulento, o Papão encaixou uma sequência de bons resultados na reta final da Terceirona e garantiu o acesso à Segundona do torneio. Por outro lado, o Remo amargou posições ruins na competição e brigou contra o rebaixamento até as rodadas finais.

Ambas as equipes prometem travar mais uma batalha nas redes sociais em 2024. O início desta disputa deve começar com os primeiros compromissos oficiais dos times principais, que ocorrem na segunda quinzena de janeiro. No dia 20, o Papão estreia no Parazão, às 19h, diante do Santa Rosa. Já no dia seguinte, o Leão enfrenta o Canaã, pela mesma rodada, mas às 16h. As duas partidas ocorrem no estádio Mangueirão.