Com veteranos ex-Remo e Paysandu, Tapajós apresenta elenco para o Parazão de 2024

O Tapajós anunciou o elenco que vai disputar o Campeonato Paraense de 2023. Segundo a assessoria de comunicação do clube, 29 atletas vão ajudar o Boto Santareno a se classificar, pela primeira vez na história, para uma competição nacional.

Os destaques do elenco do Tapajós ficam com o goleiro Paulo Rafael e o meia Jaquinha. Ambos têm ampla rodagem pelo futebol paraense e já atuaram por clubes importantes no estado.

Paulo Rafael, de 32 anos, foi revelado nas categorias de base do Paysandu, clube que defendeu por três temporadas, entre 2012 e 2014. Em seguida, o jogador rodou por várias equipes do norte e nordeste do Brasil, acumulando passagens por Águia, Parauapebas, Sampaio Corrêa-MA, Paragominas e Trem-AP. Na última temporada, o jogador defendeu as cores do Boto - em uma partida pelo Parazão - e do Santana-AP.

Já Jaquinha é revelado na base do São Francisco, outro clube de Santarém, e também rodou por vários clubes do norte e nordeste. Os destaques ficam com o Independente de Tucuruí, Castanhal, Remo, Campinense-PB e Cabofriense-RJ.

Estrela no banco

Além dos destaques dentro dos gramados, o Tapajós terá os holofotes voltados para o banco de reservas. Isso porque quem comandará a equipe no Parazão é o técnico Alexandre Finazzi, ex-Corinthians e Remo.

O novo técnico do Boto esteve trabalhando na Segunda Divisão do Campeonato Paraense deste ano pelo Parauapebas, avançando até a semifinal da competição. Ainda como treinador, Finazzi já comandou também Goiânia, Itumbiara, Costa Rica EC, onde foi campeão sul-matogrossense.

Parazão

O Tapajós estreia no Campeonato Paraense de 2024 contra o Bragantino, fora de casa, às 15h30 do sábado (20). O Boto está no Grupo C da competição, ao lado de Paysandu, Tuna Luso e São Francisco.