Especulado no Paysandu, zagueiro Wanderson é contratado por rival do Papão na Série B

O zagueiro Wanderson, de 32 anos, que estava jogando a Série A do Campeonato Brasileiro em 2023 pelo América-MG, acertou sua ida para o Mirassol-SP. O atleta era um dos jogadores que o Paysandu buscava no mercado para a disputa da Série B do Brasileiro nesta temporada e acabou acertando com o rival bicolor na competição nacional.

Wanderson fez 13 partidas pelo Coelho no ano passado, sendo sete delas na elite do futebol nacional e a equipe mineira acabou rebaixada para a Segundona. No currículo, o baiano Wanderson possui passagens pelo Criciúma, Athletico-PR, além do Atlético-GO. O jogador também vestiu as camisas do Bahia-BA, Fortaleza-CE, Treze-PB, Corinthians-SP e Internacional-RS, clube onde foi revelado. O zagueiro também jogou fora do país e defendeu o Shimizu S-Pulse, do Japão.

Elenco do Papão

Para esta temporada 2024, a diretoria do Paysandu contratou os zagueiros Lucas Maia e Carlão, além de contar com alguns remanescentes da temporada 2023, como Naylhor, Wanderson que terminou o ano como titular absoluto, além do experiente Paulão, que realizou uma cirurgia no joelho e se recupera no clube.

O Paysandu estreia na temporada 2024 no dia 20 de janeiro, diante do Santa Rosa, no mangueirão, pelo Campeonato Paraense. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.