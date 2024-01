Potiguar elimina Sampaio Corrêa da Copa do Nordeste com técnico Robson Melo e jogadores ex-Paysandu

O Potiguar-RN eliminou o Sampaio Corrêa-MA da Copa do Nordeste 2024. A equipe do Rio Grande do Norte empatou em 2 a 2 no tempo normal com o Sampaio Corrêa, no castelão, em São Luís (MA) e venceu nas disputas de pênaltis por 5 a 4, ficando com a vaga na segunda fase da competição regional. O Potiguar é treinador pelo técnico Robson Melo, ex-Tuna Luso e possui no elenco jogadores que passaram pelo Paysandu.

A partida era válida pela pré-Copa do Nordeste. O Potiguar agora terá pela frente o Botafogo-PB, que eliminou o Jacuipense-BA, também nos pênaltis. O técnico do Potiguar, Robson Melo, avaliou o triunfo e projeta uma temporada de sucesso à frente da equipe.

“Uma classificação histórica, maiúscula do grupo que não se entregou em nenhum momento da partida. A dificuldade em encarar o Sampaio Corrêa-MA, camisa pesada, com tradição é um dos campeões, mas sabemos da nossa força. Viemos com humildade, ideias, estratégia e muito determinado e mentalmente muito fortes e preparados para ter uma grande temporada em 2024”, disse.

Robson Melo em sua passagem pela Tuna Luso Brasileira (Ivan Duarte / O Liberal)

Além do treinador Robson Melo, o Potiguar possui jogadores que passaram pelo futebol paraense, sendo dois deles, que atuaram com a camisa do Paysandu.

Veja a lista:

Zagueiro Douglas Santos, 27 anos, que atuou pelo Paysandu em 2022. O jogador realizou duas partidas pelo Papão no time profissional, além de uma na equipe Sub-23 que estava disputando o Brasileiro de Aspirantes. Antes atuou pelo São Francisco, Desportiva Paraense, Cametá, Atlético Paraense, Tapajós e Paragominas.

Douglas atuando pelo Paysandu (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Meia Fernando Portel, 23 anos, cria das categorias de base do Paysandu. Jogador atuou na equipe profissional em 2020 e 2021, jogou pelo Pinheirense, Tapajós, Tuna Luso Brasileira, além de Parauapebas, Caeté e Paragominas.

Fernando Portel treinando pelo Papão (Jorge Luiz/ Paysandu)

Atacante Pecel, de 32 anos, ex-Castanhal, está no Potiguar nesta temporada. Ele atuou pelo Jappim em duas oportunidades, além de ter jogado pelo Santa Rosa, Bragantino, Sport Belém, Cametá e Esmac.

Pecel foi um dos destaques do Japiim em 2021 (Ascom Castanhal)

Atacante Cipoal, de 23 anos, teve passagens no Pará pelo Carajás, clube onde iniciou a carreira e atuou também pelo São Raimundo, Tapajós, Parauapebas e Paragominas.

Atacante Talisson, de 29 anos, é carioca e rodou pelo futebol paraense. O jogador teve passagens pelo Canaã, Independente de Tucuruí, Vila Rica, além da Tuna Luso Brasileira, Amazônia Independente e Caeté.