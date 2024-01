Atacante Leandro Cearense está próximo de acerto com a Tuna para a disputa do Parazão 2024

A Tuna estava na cidade de São João de Pirabas (PA) realizando a pré-temporada visando a estreia no Campeonato Paraense 2024. O elenco cruzmaltino retornou a Belém e a diretoria da Lusa está atenta ao mercado e busca a contratação do atacante Leandro Cearense, de 38 anos, que teve passagens pelo Remo e Paysandu. A informação foi confirmada pelo diretor de futebol da Tuna, Eder Pisco.

VEJA MAIS

O clube cruzmaltino negocia com o staff de Leandro Cearense para a temporada 2024. O jogador paraense está no radar da Águia do Souza, e a diretoria deve fechar com o atacante nos próximos dias. O atleta treinou com o grupo na cidade de São João de Pirabas (PA) e está com a contratação encaminhada, faltando alguns detalhes, de acordo com Eder Pisco.

Cearense conquistou títulos com Remo e Paysandu (Marcelo Seabra / Arquivo OLiberal)

O experiente Leandro Cearense acumula passagens pelo Remo e Paysandu, conquistando os Paraenses de 2024 pelo Leão e 2016 e 17 pelo Papão. Com o Paysandu o jogador também conquistou uma Copa Verde em 2016. Leandro Cearense é rodado no futebol paraense. O atacante atuou pelo Vila Rica, Cametá, Abaeté, Santa Cruz de Cuiarana, Castanhal, Bragantino, além de Capitão Poço, Caeté e Santos. O jogador rodou o país também e defendeu o Vila Nova-GO, Cuiabá-MT, Nacional-AM, Fortaleza-CE, Água Santa-SP, ABC-RN, além do Novo Hamburgo-RS, ASA-AL, Moto Club-MA, Icasa-CE e Trem-AP.

VEJA MAIS

A Tuna está no Grupo C do Campeonato Paraense 2024 ao lado do Paysandu, São Francisco e Tapajós. A estreia da Lusa do Souza na competição será contra o Águia de Marabá, fora de casa, no sábado (20), às 16h30.