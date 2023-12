Jovem jogador da Tuna passará por testes em grande clube de São Paulo em janeiro

O futebol paraense já revelou vários jogadores, muitos deles saíram da Tuna Luso oriundos do futsal, como foi o caso de Yago Pikachu, atualmente no Fortaleza, além de Paulo Henrique Ganso, que defende o Fluminense-RJ. E a Lusa possui na equipe Sub-17 um atacante que passará por um período de testes em São Paulo (SP). Juninho, morador do bairro do Guamá, irá viajar para a capital paulista no mês de janeiro para realiza um mês de teste em um grande clube de São Paulo.

Juninho Paraense, de apenas 15 anos, está de malas prontas para São Paulo. O jovem está treinando na Tuna Luso, clube que defende desde os nove anos e irá passar por testes na capital paulista em um dos quatro clubes grandes do estado, porém, por orientação dos pais do jovem, não foi autorizado a citar o nome da equipe.

Cria do futsal e com passagem pelo Remo e projetos sociais, o jovem atacante fez a transição do campo ainda cedo e despontou como uma das promessas da Lusa. O pai, seu Joelson Santos, de 45 anos, é só orgulho do filho e torce muito para que a carreira de Juninho alcance voos maiores.

“Ele sempre teve aptidão para jogar futebol. O início foi no Colégio madre Zarife Sales, aqui mesmo no Guamá, com cinco anos. Depois levei ele para um projeto social e em seguida para a Tuna. Ele se destacou em competições em Ananindeua e isso chamou atenção de pessoas ligadas a clubes de fora do estado. Agora ele passará por um teste em um grande clube de São Paulo, isso é motivo de orgulho. A família acredita, incentiva e torce muito por ele”, disse o pai.

Juninho viajará para São Paulo no final do mês, após o término da Copinha, que é o período em que os clubes iniciam a busca por novos talentos. A equipe de O Liberal conversou com o jovem que possui inspiração em um ídolo do futebol brasileiro e que fez sucesso com a camisa da Seleção, além de admirar o atacante Rony, ídolo do Palmeiras e que conquistou vários títulos pelo clube alviverde.

“Eu me inspiro no Romário, o baixinho, além do Philippe Coutinho. Gosto muito do Rony, um cara muito esforçado e pretendo um dia ganhar tudo que ele ganhou”, falou.