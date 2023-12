Com vídeo de montagens de jogadores, Tuna deseja 'Feliz Natal' de forma diferente nas redes sociais

A Tuna Luso Brasileira desejou um “Feliz Natal” em suas redes sociais de uma forma bem inusitada. A Lusa publicou um vídeo com os rostos dos jogadores e do técnico Júlio César, em bonecos que dançavam músicas natalinas. A publicação ganhou risadas dos internautas que curtiram a iniciativa cruzmaltina.

A Lusa está no grupo C do Campeonato Paraense 2024, ao lado do Paysandu, São Francisco e Tapajós. A estreia da Tuna no Parazão será contra o atual campeão estadual, o Águia de Marabá, fora de casa.