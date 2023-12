Tuna vence Paysandu e conquista o Parazão Sub-20 com 100% de aproveitamento

A Tuna Luso venceu o Paysandu por 1 a 0 na manhã deste sábado (30) e conquistou o Campeonato Paraense Sub-20. O herói da partida, que ocorreu no Centro da Juventude (CEJU) foi o atacante Pedro, que marcou único gol do jogo aos 43 minutos do primeiro tempo.

A conquista da Gloriosa põe fim a um longo jejum sem títulos no torneio sub-20. Maior campeã da categoria, com dez troféus, a Lusa não vencia a competição desde o ano de 2001. Foram, portanto, 22 temporadas longe do principal título das categorias de base do estado.

O título de 2023 ainda foi conquistado de forma irretocável. A Águia do Souza terminou o torneio com impressionantes 100% de aproveitamento. Ao todo, foram 14 partidas disputadas, 14 vitórias alcançadas, 90 gols marcados e cinco tentos sofridos.

A conquista também deu à base cruzmaltina a oportunidade de voltar a uma competição nacional em 2024. No segundo semestre, a Lusa disputará a Copa do Brasil Sub-20. O torneio começa no dia 14 de agosto, segundo o calendário da CBF.

O jogo

No primeiro tempo, a Tuna teve mais a posse de bola e rondou mais a área bicolor. No entanto, as principais investidas cruzmaltinas foram geradas por bolas aéreas. Na primeira vez que a Lusa trocou passes na entrada da área o gol saiu, com Pedro, pouco antes do intervalo.

No segundo tempo, o Papão foi pra cima para igualar o marcador. As principais chances foram bicolores, mas a equipe da Curuzu parou na boa defesa azulina. Na reta final de jogo, o Bicola buscou a todo custo o empate, mas na base do "abafa" e não conseguiu impedir a vitória do adversário.