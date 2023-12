Herói da classificação do Paysandu à final do Sub-20, Cláudio Vitor desponta no elenco profissional

No último dia 26, a equipe sub-20 do Paysandu conseguiu um grande feito, ao derrotar o Castanhal na semifinal, garantindo a vaga para a decisão do título paraense. A consagração veio para o grupo, mas uma peça em especial foi fundamental à vitória: o goleiro Cláudio Vitor. Após o tempo normal, encerrado em 0 a 0, coube a ele mostrar o talento da base bicolor, fazendo a defesa de nada menos que três cobranças de pênaltis.

Graças ao desempenho acima da média, o Papão avançou sobre o Japiim da Estrada que, curiosamente, é a cidade natal de Vitor, de onde ele guarda boas lembranças. "Sim, eu tenho bastante carinho pelo Castanhal, foi um clube onde eu trabalhei, eu tenho um carinho muito grande pelo Castanhal, mas em jogos como esses eu busco ficar concentrado, eu busco sempre sentar a concentração para que esse sentimento não venha atrapalhar na minha performance no jogo", comenta.

Com apenas 20 anos, Cláudio Vitor desponta entre a garotada e, por conta de seu talento visível, foi recrutado para compor o elenco principal, sendo o quarto da lista, que tem ainda Gabriel Bernard, Diogo Silva e Matheus Nogueira. "Minhas expectativas são as melhores possíveis, vindo trabalhar forte, sempre concentrado no meu dia a dia, buscando meu espaço, mas é claro, sempre respeitando meus companheiros de posição. No momento eu acho que eu não causo essa dúvida ainda na disputa de vagas, mas eu estou trabalhando forte para alcançar o meu espaço", acredita.

Enquanto o momento dele no time principal não chega, ele segue trabalhando forte com o sub-20, que terá pela frente a disputa de título estadual contra a Tuna Luso, com data e horário a ser definido pela Federação Paraense de Futebol. Até lá, ele segue um ritmo intenso de trabalhos, que servirão para a decisão e, quem sabe, uma eventual disputa de titularidade futura.

‌"Eu tenho grandes referências no meu dia a dia. O Gabriel, o Mateus, o Ronaldo, que estão ali no meu dia a dia, que sempre me ajudam na minha performance, na minha evolução. O Ronaldo principalmente, que é um dos maiores pegadores de pênalti do Paysandu. E ele sempre me dá dicas. E isso me ajuda na minha evolução nesse fundamento. E a minha estratégia é esperar até o último segundo. Tenho o livro que sai antes, mas a minha estratégia é esperar o batedor até o último segundo", encerra.