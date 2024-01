Paysandu: Hélio dos Anjos diz que elenco não está fechado e que clube negocia com meia

O Paysandu segue em Barcarena (PA) realizando a pré-temporada visando a estreia do Campeonato Paraense, diante do Santa Rosa, no dia 20 de janeiro, no Mangueirão. Em entrevista ao Grupo Liberal, o técnico bicolor, Hélio dos Anjos, falou sobe a preparação do elenco e afirmou que o grupo alvicleste ainda não está fechado. O comandante do Papão afirmou que o clube negocia com um meia, mas que as tratativas emperraram e que o clube poderá partir para uma outra opção.

“Não estamos com o elenco completo. Ainda batemos em cima de laterais para os dois lados, de mais um zagueiro e um meia, que estamos negociando, temos tido um pouco de paciência, mas vai chegar uma hora em que a gente deve partir para outras situações. Mas acredito que com o grupo que temos, estamos preparados para a estreia. Temos um pequeno problema em uma posição, um jogador que a gente queria dar um tempo a mais de tempo na pré-temporada, mas daqui a pouco ele vai ter que ser utilizado desde o início. Estou tranquilo, pois a qualidade [do elenco] melhorou muito. A qualidade individual dos atletas que nós contratamos está subindo o sarrafo da nossa equipe”, disse.

Hélio dos Anjos falou do trabalho físico desenvolvido pela sua comissão técnica com os atletas. O treinador quer dar “liga” ao time, mesmo sabendo que é algo complicado, pelos dias em que os jogadores se apresentaram. O comandante alviceleste citou que um grupo de atletas passa por uma dificuldade maior que outros, mas que o staff tentará minimizar esse grupo.

“Tivemos alguns problemas em relação as férias dos jogadores e precisamos cumprir as leis. Então tivemos jogadores que chagaram dia 14, 26 e dia 2. O grupo que chegou dia 2 passaram a ter 23 trabalhos a menos do quem começou no dia 14. Então estamos trabalhando para que o grupo fique homogêneo e o trabalho mais forte continuarão para o último grupo em Belém e também após a estreia. Vamos conseguir dar uma equilibrada e perceber a reação desse grupo, mas teremos um grupo forte”, falou.