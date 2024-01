Paysandu é o terceiro time da Série B de 2024 que mais contratou jogadores; confira a lista

O Paysandu é a terceira equipe da Série B do Brasileirão que mais contratou jogadores para a temporada de 2024. De acordo com um levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o time bicolor trouxe 18 novos jogadores desde o fim da Série C de 2023. Além do Papão, apenas Amazonas-AM e Chapecoense-SC assinaram com mais reforços: 19 cada.

O levantamento feito pela reportagem levou apenas em consideração anúncios oficiais divulgados até o dia 9 de janeiro. Acordos apalavrados ou retornos de empréstimo não foram contabilizados pelo O Liberal.

Vale destacar que o número obtido pelo estudo pode aumentar ainda mais nos próximos dias. De acordo com Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a janela de transferências para clubes das séries A e B do Brasileirão segue até o dia 7 de março. Portanto, novos atletas podem ser inscritos no período.

Destaques bicolores

No Paysandu, a principal estrela do mercado de transferências foi o atacante Nicolas, de 33 anos. Ele retorna ao Papão depois de dois anos e meio longe do clube. Antes de assinar contrato com o clube da Curuzu, Nicolas atuou por Goiás-GO e Ceará-CE, onde atuou em partidas da Primeira e Segunda Divisões.

No entanto, a contratação mais recente foi a do volante Leandro Vilela, de 28 anos, que atuava pelo Mirassol na última temporada. Ele foi anunciado como novo reforço bicolor no dia 4 de janeiro.

Renovação

O Paysandu realizou uma enorme mudança no elenco desde a última temporada. Segundo o levantamento realizado pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, as novas contratações correspondem a 61% de todo o plantel bicolor para a próxima temporada.

Ao todo, o Papão possui 31 jogadores no elenco. Desses atletas, 19 foram contratados, três vieram das categorias de base e 11 tiveram os contratos renovados da última temporada.

Veja o ranking de reforços da Série B:

Amazonas-AM: 18

Chapecoense-SC: 18

Paysandu: 17

Vila Nova-GO: 13

Botafogo-SP: 12

Santos_SP: 12

Ituano-SP: 11

CRB-AL: 10

Operário-PR: 10

Sport-PE: 10

Brusque-SC: 9

Ceará-CE: 9

Mirassol-SP: 9

Avaí-SC: 8

Guarani-SP: 7

Novorizontino-SP: 7

Coritiba-PR: 5

Goiás-GO: 4

América-MG: 2

Ponte Preta-SP: 0