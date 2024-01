Bragantino acerta empréstimo de jogador da base do Paysandu e busca mais três atletas do Papão

O Bragantino acertou empréstimo de um jogador da base do Paysandu e continua atrás de outros três atletas do sub-20 bicolor para reforçar a equipe no Campeonato Paraense de 2024. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do Tubarão do Caeté.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

Segundo o comunicado, o elenco do time de Bragança já conta com um jogador, Kayo, que atuou pelo Papão no Parazão Sub-17. Ele está no nordeste do estado realizando as atividades de pré-temporada com o Tubarão, sob o comando do técnico Rogerinho Gameleira.

Além de Kayo, a diretoria do Bragantino negocia a contratação de mais três atletas. Em contato com a reportagem, a assessoria do clube não revelou o nome dos atletas, mas afirmou que eles são da categoria Sub-20 e atuam nas posições de zagueiro, volante e meio-de-campo.

A transferência, caso seja concretizada, seria por empréstimo, com validade até o final do Campeonato Paraense. Não há informações, no entanto, sobre qual clube será responsável pelo salário dos atletas.

Base vitoriosa

As categorias de base do Papão voltaram a ganhar destaque depois de estarem distantes do cenário regional nos últimos anos. Em 2023, o Papão conquistou o Campeonato Paraense Sub-17 assim como Copa Pará da mesma categoria. O Sub-20 alviceleste também teve campanha de destaque no Parazão, chegando até a decisão com a Tuna Luso.

Parazão

A única competição oficial do Bragantino na temporada será o Campeonato Paraense. O Tubarão do Caeté estreia na competição no sábado (20), às 15h30, diante do Tapajós, no estádio Diogão, em Bragança. O clube do nordeste do estado está no Grupo A do torneio, ao lado de Canaã, Castanhal e Águia de Marabá.