Cinco dúvidas: Paysandu tem jogadores no DM nas vésperas da estreia no Parazão

Faltando menos de uma semana para o início do Campeonato Paraense de 2024, o Paysandu vive uma incerteza sobre qual equipe mandará a campo na primeira rodada do torneio, que ocorre no dia 20 de janeiro. Segundo a assessoria de comunicação bicolor, cinco jogadores estão no departamento médico realizando tratamentos. O clube não informou o tempo de recuperação dos atletas.

De acordo com a assessoria, os jogadores do Paysandu que estão no departamento médico são os seguintes:

Diogo Silva - goleiro - dores no tórax

Robinho - meia - estiramento na panturrilha

Geferon - lateral-esquerdo - estiramento na panturrilha

Lucas Maia - zagueiro - estiramento na coxa

Vinícius Leite - meia - fase final de tratamento de lesão no joelho

Esses jogadores provavelmente não estarão disponíveis para partida amistosa contra a Tuna, que será realizada nesta segunda-feira (15), na Curuzu. Há, no entanto, a possibilidade de que algum deles esteja apto para jogo no sábado, diante do Santa Rosa, pela primeira rodada do estadual.

Queixas do treinador

Após a vitória sobre a seleção de Barcarena, no último sábado (13), o técnico do Paysandu, Hélio dos Anjos, mostrou preocupação quanto a condição física dos jogadores lesionados. O que chama mais a atenção, segundo o treinador, é o meia Robinho.

"Nós tivemos um pequeno problema com o Robinho e com o Lucas, que é o que traz mais preocupação. Também um problema de traumatismo no caso do Vinícius, que é um probleminha de joelho. Nós acreditamos que em 10 dias ele já esteja em condições", explicou.

Parazão

Paysandu e Santa Rosa se enfrentam neste sábado (20), às 19h, no Mangueirão, pela primeira rodada do Parazão 2024. Os ingressos para a partida já estão a venda e custam R$ 30,00 para as arquibancadas e R$ 60,00 para as cadeiras. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.