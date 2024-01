Zagueiro do Paysandu é assaltado em Belém e utiliza rede social para tranquilizar amigos

O zagueiro Lucas Maia, do Paysandu, foi vítima de um assalto na noite de ontem (14), e teve seu celular levado por bandidos, quando saia de uma igreja no bairro da Sacramenta, em Belém. O jogador de 30 anos utilizou seu perfil no Instagram, para comunicar o que ocorreu. O atleta alviceleste informou que está tudo bem, mas fez um alerta para que amigos e familiares não respondam as mensagens em seu nome por aplicativo de mensagens.

“Pessoal. Fui assaltado há poucas horas e estou sem celular. Caso alguém mande mensagens através de Whatsapp, não respondam. Estamos todos bem graças a Deus”, publicou em um story no seu perfil.

Carreira

Lucas Maia iniciou a carreira no Grêmio-RS e teve passagens pelo Resende-RJ e São José-RS, no Brasil. O zagueiro também jogou por muito tempo no México, além de ter atuado na Dinamarca e em Malta. Seu último clube foi o Puebla, do México onde realizou 25 partidas e marcou um gol.

Presente

Antes de chegar a Belém, Lucas Maia fez uma surpresa e deu de presente de natal uma casa para sua mãe. Ela fez questão de publicar uma foto no Instagram agradecendo ao filho pelo presente.